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12:02, 19 Июня 2017

Члены правительства Карелии сдали ЕГЭ по истории

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Сдача единого государственного экзамена с участием чиновников карельского правительства состоялась сегодня в Педколледже Петрозаводска.

"Сегодня Артур Парфенчиков и члены правительства Карелии пишут ЕГЭ по истории", - написала в Facebook пресс-секретарь врио главы республики Марина Кабатюк.

Участникам ЕГЭ предоставили демоверсии контрольных измерительных материалов. Продолжительность экзамена составила 60 минут.

Результаты экзамена пока не известны.

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Комментарии

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Mike
2017-06-19 15:46:59
А меня интересует результат Федотова, он как-то говорил о том, что "Надо работать более поплотней". Так у меня вопрос, он уже начал поплотней работать или только учится?
ненец
2017-06-19 14:30:56
Результаты, когда вывешают? Без фотошопа желательно.
Гарик
2017-06-19 14:14:19
Это ж скольких надо было оторвать от работы.?? Закошмарил всех ,мэрия на улицах метет до конца июня , члены прав.-ва по экзаменам " шастают". Написали бы лучше Программу развития региона, пятый месяц пошел ничего положительного не сделали в республике ,одна болтовня и пустой пиар.
Онего
2017-06-19 13:20:24
Уважаемые члены и ВРИо, а работать то когда собираетесь? Вы ещё в детсад сходите и кашу наперегонки откушайте. Владимир Владимирович, Вы кого и зачем назначаете на ответственные посты?
Неравнодушный
2017-06-19 13:12:47
Новый, согласен. История — дама легкомысленная, она всегда готова закрутить интрижку с лидерами общественного мнения.
grigorjev
2017-06-19 13:05:19
Засилье малограмотных... Причем, способны тявкать только "исподтишка". Не дай "бог" кто-то узнает имя, этого малограмотного.
grigorjev
2017-06-19 12:42:10
Гражданину А. Парафенчикову заранее большое "2" за знание истории и политическую грамотность. Публично назвал Главу Республики "губернатором"... В принципе, это покушение на государственное устройство Российской Федерации! Должна вступить в силу статья 62 Конституции Республики Карелия.
ненец
2017-06-19 12:53:18
grigorjev, Ну не пререживайте Вы уж так сильно. Всем и так понятно, что господин Парфенчиков двоечник, - Собрался Губернию развивать без программы развития!
Это как дом построить: нарисуем - будем жить!
новый
2017-06-19 12:16:15
Забавное мероприятие. Я тоже сдавал экзамен по истории КПСС, конспектировал труды В.И.Ленина, люто ненавидел Колчака и Деникина.
Доктор Лень
2017-06-19 14:11:25
новый, позволю обратиться "Дружище"! Коли нет, так прошу не серчать. Так вот, сдавал, сдал на "хорошо" преподу с синим носом, но "правильному", не помню о чём, но я был в коришневой тройке, и со зн. ВЛКМС.
А потом паренёк-таксист забацал тост: за моего земляка Антона Иваныча Деникина! (а год был 1983...)
Искренне Ваш!
Доктор Лень
2017-06-19 14:25:59
Доктор Лень, ВЛКСМ
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