Члены правительства Карелии сдали ЕГЭ по истории

Сдача единого государственного экзамена с участием чиновников карельского правительства состоялась сегодня в Педколледже Петрозаводска.

"Сегодня Артур Парфенчиков и члены правительства Карелии пишут ЕГЭ по истории", - написала в Facebook пресс-секретарь врио главы республики Марина Кабатюк.

Участникам ЕГЭ предоставили демоверсии контрольных измерительных материалов. Продолжительность экзамена составила 60 минут.

Результаты экзамена пока не известны.