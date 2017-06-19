12:02, 19 Июня 2017
Члены правительства Карелии сдали ЕГЭ по истории
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Сдача единого государственного экзамена с участием чиновников карельского правительства состоялась сегодня в Педколледже Петрозаводска.
"Сегодня Артур Парфенчиков и члены правительства Карелии пишут ЕГЭ по истории", - написала в Facebook пресс-секретарь врио главы республики Марина Кабатюк.
Участникам ЕГЭ предоставили демоверсии контрольных измерительных материалов. Продолжительность экзамена составила 60 минут.
Результаты экзамена пока не известны.
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