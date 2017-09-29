Что едят российские сенаторы, депутаты и министры

Журналисты заглянули в тарелки к "светлым умам" из Совета федерации, Госдумы и министерства иностранных дел.

Как выяснилось, несмотря на кризис, народные избранники и госслужащие не собираются отказываться от полюбившихся блюд и тратить на еду баснословные деньги, сообщает "URA.Ru". В их столовых можно поесть если и не так же роскошно, то уж точно дешевле, чем в некоторых московских ресторанах

В трапезной Совета Федерации готовят как классические, так и диетические блюда. Например, "Борщ сибирский (вегетарианский)" за 60 руб. и 30 руб., "Суп-пюре из птицы с гренками" - за 38 руб. и 19 руб. Щи "Боярские" с белыми грибами и говядиной обойдутся в 125 руб. Из горячих блюд госслужащим предлагают паровые котлеты из говядины за 96 руб., баклажаны и кабачки, тушеные с помидором и болгарским перчиком за 114 руб. 50 коп., кашу геркулесовую (молочную) за 33 руб. и 22 руб. и омлет с ветчиной за 103 рубля. Кроме того, в меню присутствуют кисломолочные продукты (кипяченое молоко, ряженка, кефир, творог) от 28 руб. 50 коп. до 61 руб., а также салаты. Например, "Полонинский" из белокочанной капусты стоимостью в 54 руб. 50 коп. и с морковью, медом, орешками и сметаной за 51 руб, сациви из курицы за 145 руб. Самыми доступными по цене оказались напитки, в частности, чаи стоят от 5 руб. 50 коп. до 8 руб.

Блюда с более изысканными названиями можно купить в буфете. Например, салат "Берлинский", котлеты "Пожарские со сливками" и котлеты "Де-воляй", бризоль из куриного филе "По-одесски", свинина "По-римски". Кроме того, здесь же можно купить красную икру, бутерброды, колбасные изделия и даже алкоголь. Обед в Совете Федерации обошелся журналистам в 235 руб.

В Госдуме находятся сразу две столовые: в одной питаются исключительно депутаты, в другой (с самообслуживанием) - сотрудники аппарата, журналисты. В депутатской столовой народным избранникам не приходится ходить с разносами в руках - их обслуживают официантки. Меню не изобилует изысканными названиями и рассчитано как на любителей наесться "от живота", так и на следящих за фигурой госслужащих. Указанная калорийность блюд также не даст "думающей элите" переесть. Пожалуй, самой дорогой в меню оказалась рыба: палтус жареный за 278 рублей и семга слабосоленая с лимоном и зеленью за 158 руб. 50 коп. Чуть дешевле бифштекс из свиной вырезки с яйцом - 147 руб. 50 коп. и шарики мясные со сладким перчиком в соусе сметанном с томатом - 127 руб. 50 коп. Паровая котлета из индейки, тушеная капуста и жареные баклажаны, кабачки и помидоры, а также мандариновый напиток без сахара обошлись журналистам в 225 руб. 50 коп.

Диетического меню в столовой Министерства иностранных дел РФ, вероятно, не предусмотрено, зато госслужащим предлагают семь салатов: винегрет с сельдью за 70 руб., салат из курицы с грибами за 63 руб., из квашеной капусты с клюквой - 23 руб., оливье с красной икрой - 120 руб. Дорогим первым блюдом оказался крем-суп из тыквы стоимостью 80 руб., на второе сотрудникам МИДа предлагают язык отварной и котлеты "Де-воляй" - по 160 руб. каждое, обжаренное филе индейки за 120 руб., бефстроганов говяжий за 130 руб. К мясу можно выбрать гарнир: картофель запеченный с шампиньонами - 30 руб., жареную капусту или пасту - по 50 руб. Для любителей сладкого предусмотрен большой выбор мороженого от 40 руб. до 65 руб. Также нельзя не оценить широкий ассортимент напитков от самых "безобидных", например, фреши от 80 руб. до 160 руб., до горячительных: коньяк "Российский" от 100 до 700 руб., "Русский стандарт" (классификация напитка не указана) от 80 руб. до 700 руб., шампанское - 400 руб., пиво -100 руб.



Меню столовой Совета Федерации



Обед в столовой Совфеда



Меню столовой Государственной Думы



Меню столовой Государственной Думы



Обед в столовой Госдумы



Меню столовой МИДа