Что можно будет купить на сельхозярмарке, рассказали в мэрии Петрозаводска

Сельскохозяйственная ярмарка, по уточненной информации мэрии Петрозаводска, будет работать с 6 по 15 октября.

"В торговых рядах возле улицы Инженерной можно будет приобрести овощи, выращенные на предприятиях агропромышленного комплекса Карелии и России, свежую рыбу и рыбную продукцию, мясо, мясные продукты и колбасные изделия, мед, кондитерские изделия и множество различных непродовольственных товаров", - сказано в релизе администрации.

По состоянию на начало недели в мэрию поступило 149 заявок от участников на 252 места. Прием заявок продолжается.