Что нашла в анализе воды из скважины Древлянки-8 сотрудник КарНЦ РАН?

В свое время гидрогеологи провели здесь огромную работу и нашли подземный источник, который теперь всегда будет снабжать жителей района чистой водой. За бесперебойность и безопасность отвечает ресурсоснабжающая организация ООО "Водоканал-3". Директор Родион Андреев сам живет на Древлянке-8 и воду дома пьет из-под крана. Без фильтра, Карл! Он рассказал, как устроена система:

- Водопроводная насосная станция (ВНС) находится на огороженной территории около 2,5 га на расстоянии меньше километра от Древлянки-8. Вход туда строго по пропускам, это зона санитарной охраны, где нельзя буквально ничего, даже въезжать на авто. На ВНС построены здание водоочистных сооружений и насосной станции второго подъема, а еще два огромных резервуара-запасника на 1000 и 2000 куб.м. Работа оборудования полностью автоматизирована.

Теперь разберемся, в чем плюсы этой воды по сравнению с поверхностной, которую пьет большинство петрозаводчан. Самое очевидное – цветность и прочие несимпатичные природные загрязнения. В глубинной воде их попросту нет. Поэтому нет и необходимости в жесткой очистке реагентами. Используют ли хлор? Да, ибо нормативы для обеззараживания. Но это не вредный для здоровья чистый хлор, а его соединение – гипохлорит натрия, которое в умеренных концентрациях безопасно. Тем более в районе новые пластиковые трубы, и ржаветь там нечему. Так что всем нормам СанПиН вода, естественно, соответствует.

Кандидат наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН Галина Бородулина рассматривает протокол регулярного анализа воды из "древлянской" скважины:

- В анализе представлен довольно большой перечень элементов. Далеко не все, но отмечены самые важные, и они в норме. Хотя дело здесь не только в нормативах, но и в принципиальном отличии подземной воды от поверхностной. Поверхностная питается атмосферными осадками, а подземная – ими же, но прошедшими через породу и "подпитанными" дополнительными компонентами. Такая насыщенная природными компонентами вода, конечно, более полезна. При этом органики она не содержит, а значит, в очистке реагентами не нуждается.

Бактерий в этой воде нет, зато есть, к примеру, кальций и магний. С подземной водой в организм поступает около 30% кальция, необходимого для человека. Для нас, северных жителей, это особенно актуально. Но есть и проблемные элементы.

- Повышенное содержание железа – большая проблема для многих источников подземных вод, и не только в Карелии, - объясняет Галина Бородулина. - Под землей в бескислородной обстановке в растворенном состоянии чувствует себя прекрасно. Яркий пример - наши Марциальные Воды, где железо является лечебным компонентом. А вот для питьевых вод его необходимо ограничивать. Оно неприятно на вкус и портит трубы.

- В исходной воде у нас железа 3-4 мг/л, в очищенной – меньше 0,1 мг (при норме 0,3 мг). Так что, если пить сырую, даже привкус железа можно почувствовать, - рассказывает Родион Андреев. - Для обезжелезивания мы используем простой процесс окисления кислородом путем аэрирования с последующим фильтрованием. То есть вместо реагентов – воздух. Из скважин вода поступает на станцию обезжелезивания. Очищенная – забирается из накопительных резервуаров насосами станции второго подъема и подается непосредственно в распределительные сети микрорайона.

Еще подземную воду подозревают в излишней жесткости. Но и тут все круто: 3,5-4 единицы при норме 7. Так что рекламный триллер с накипью бытовой технике не грозит и покупать дополнительные средства для смягчения воды не нужно.

Ирина, которая живет на Древлянке-8 с прошлого года, всего этого раньше не знала. А знала по слухам, что после кипячения в местной воде выпадает какой-то осадок. В итоге купила-таки фильтр. Слухи про осадок, кстати, подтвердились, но этому делу нашлось научное объяснение. Оказывается, так дают о себе знать соли кальция и магния, и это абсолютно безопасно.

- Когда я только собиралась покупать тут квартиру, меня пугали этой водой, - вспоминает Ирина. – Осадочек остался :) Поэтому фильтры и поставили при ремонте. Раньше мы жили на ул. Сортавальской, там частенько текла желтая вода из крана. Здесь такого, конечно, нет. Но главное, я рада, что чистую воду пьет мой ребенок, у которого проблемы со здоровьем. Вода, насыщенная минеральными солями, – большое подспорье в лечении.

- Скважин на воду на территории Карелии было пробурено очень много, - поясняет Галина Бородулина. - Какие-то работают до сих пор, какие-то – нет. Но эти скважины в основном одиночные, водоснабжение не централизованное. Условия такие, что из кристаллических пород воды много не добудешь. Те же знаменитые Фонтаны – это разведочные скважины. Когда делалась разведка, выяснили, что на весь крупный город воды не хватит. Но для нескольких микрорайонов с автономным водоснабжением запасов вполне достаточно. И она не иссякнет, это возобновляемый источник. Претензий к городской воде у меня нет – все в пределах нормы. Но, конечно, если бы я выбирала, то пила бы воду подземную.

Возможно, в идеальном Петрозаводске будущего что-то и изменится. Но сегодня плотность застройки в городе такова, что организовать ВНС для каждого отдельного района просто нереально. А из одной скважины весь город не подпитаешь. Да и стоило бы это таких денег, что простите, товарищи.

Наш вывод: зависть беленькая в тонкую черную полосочку. У людей в домах из кранов течет артезианская вода, и аналогов этой системе водоснабжения в городе нет и не предвидится. Будете на Древлянке-8 - обязательно попробуйте.

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