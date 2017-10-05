Что подешевело в Карелии?

Карелиястат провел анализ цен на плодоовощную продукцию и обозначил товары, которые стали стоить дешевле

За период с 26 сентября по 2 октября в республике изменились цены на плодоовощную продукцию. Об этом сообщает Карелиястат, подведя итог еженедельному мониторингу цен.

Подробности – на "Вестях Карелии".