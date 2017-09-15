16:24, 15 Сентября 2017
Что произойдет с зарплатами бюджетников после окончания действия указов президента
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"Майские указы" президента РФ о росте зарплат бюджетников заканчивают свое действие в 2018 году, но правительство обсуждает вопрос об их продлении на 2019-2020 годы.
Согласно указам, принятым в мае 2012 года, зарплата работников бюджетных организаций в 2018 году должна сравняться со средним размером зарплаты в регионах.
С этой целью в региональных бюджетах, в том числе, в Карелии ежегодно выделяются бюджетные средства. После 2018 года средняя зарплата в регионах продолжит расти, поэтому встал вопрос о том, чтобы и дальше "подтягивать" и зарплаты бюджетников, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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