Что произойдет с зарплатами бюджетников после окончания действия указов президента

"Майские указы" президента РФ о росте зарплат бюджетников заканчивают свое действие в 2018 году, но правительство обсуждает вопрос об их продлении на 2019-2020 годы.

Согласно указам, принятым в мае 2012 года, зарплата работников бюджетных организаций в 2018 году должна сравняться со средним размером зарплаты в регионах.

С этой целью в региональных бюджетах, в том числе, в Карелии ежегодно выделяются бюджетные средства. После 2018 года средняя зарплата в регионах продолжит расти, поэтому встал вопрос о том, чтобы и дальше "подтягивать" и зарплаты бюджетников, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

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