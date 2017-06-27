Что случилось с губами Ксении Собчак?

Комментаторы в Сети обсуждают одно из последних фото светской львицы, где она хотела показать себя в купальнике, а все обратили внимание на рот и губы.

На днях Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом улетела отдыхать в Грецию. На ее страничке в социальной сети Инстаграм появилось фото, сделанное на пляже, на острове Миконос. На снимке светская львица изображена в купальнике, шляпе и солнцезащитных очках и открытым ртом.

Однако внимание пользователей привлекли не модные очки Ксении или бирюзовый купальник, а верхняя губа телезвезды, которая стала похожа на заячью.

"Ксюша, что вам сделали с губами?", "Силикон потек в губах", "Что с губой", "Видимо, и богатым делают губы некачественно...", "Накаченные губы-класс", "Вывернутые губы", "С губами что-то не то....", "Что с губой верхней?", "С губами беда!".

Вероятнее всего, деформация губы у светской львицы произошла из-за неудачно сделанных уколов красоты, пишет uznayvse.