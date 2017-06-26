Что только ни выдумывают сторонники идеи необходимости удаления наблюдателей с выборов

В федеральном законе об основных гарантиях избирателей изменена норма об удалении наблюдателей с выборов. Чем это может обернуться, попытался выяснить журналист и политолог Олег Реут.

Известно, что в регионах, где практики административного давления и фальсификаций в день голосования не являются чем-то исключительным, наблюдатели воспринимаются как "люди, создающие проблемы", хотя, естественно, они таковыми не являются, поскольку ориентированы на мониторинг действий избирательной комиссии и избирателей, всегда готовы к конструктивному взаимодействию на основе строгого соблюдения законов.

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