16:06, 26 Июня 2017
Что только ни выдумывают сторонники идеи необходимости удаления наблюдателей с выборов
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В федеральном законе об основных гарантиях избирателей изменена норма об удалении наблюдателей с выборов. Чем это может обернуться, попытался выяснить журналист и политолог Олег Реут.
Известно, что в регионах, где практики административного давления и фальсификаций в день голосования не являются чем-то исключительным, наблюдатели воспринимаются как "люди, создающие проблемы", хотя, естественно, они таковыми не являются, поскольку ориентированы на мониторинг действий избирательной комиссии и избирателей, всегда готовы к конструктивному взаимодействию на основе строгого соблюдения законов.
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