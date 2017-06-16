Что в действительности происходит в интернате "Черемушки"?

"Столица на Онего" провела собственное расследование, как обстоят дела в психоневрологическом интернате "Черемушки" в Кондопожском районе Карелии.

Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.

Некоторые время назад, мы писали, как жительница Петрозаводска обратилась в министерство социальной защиты и труда Карелии с просьбой провести проверку качества оказания медицинских услуг ее 75-летней маме, пациентке психоневрологического интерната "Черемушки", скончавшейся в Кондопожской ЦРБ. Специалисты Росздравнадзора вынесли свой вердикт – пациентку довели до полного истощения. "Столица на Онего" побывала в скандально известном интернате, чтобы посмотреть, что именно происходит в учреждении.

…Душевые и туалеты вычищены. На раковинах стоят новые флаконы с жидким мылом. Ни одним из них еще не пользовались.

- Только купили? – интересуюсь.

- Нет, только поставили. Обычно мы их убираем, чтобы не съели, - отвечает Дмитриев-Терских. – Контингент разный.

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