"Чтобы было понятно, это в принципе – состояние заключенных в Освенциме" - история из интерната в Карелии

Пациентку психоневрологического интерната в Карелии довели до полного истощения, заявили в Росздравнадзоре. У интерната своя версия трагедии. В неоднозначной истории разбиралась "Столица на Онего".

Состояние больной стремительно ухудшалось: она не могла есть, пить, самостоятельно не передвигалась, постоянно находилась в постели. В таких случаях кормят через зонд, но данных о назначении специальной диеты или зондового питания нет.

12 декабря 2016 года ее наконец госпитализируют в Кондопожскую ЦРБ. В неврологическом отделении ставят один из диагнозов: кахексия.

"Чтобы было понятно, это в принципе – состояние заключенных в Освенциме. Кахексия – это когда нет мышечной массы, когда от человека остаются только кожа и кости. Больная уже не понимала обращенную к ней речь, стонала, лежала в позе эмбриона", - поясняет Наталья Смирнова.

В больнице выяснили причину высокой температуры – оказалось, это двухсторонняя пневмония. Наконец, стали кормить из зонда. В конце декабря 2016 года больная была выписана из отделения с положительной динамикой. Врачи ЦРБ дали рекомендации по питанию, обследованию (контроль рентгенограммы легких через 10 дней). Согласно данным истории болезни контрольная рентгенография не проводилась. Терапевт в интернате лечение в соответствии с рекомендациями не проводил.

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