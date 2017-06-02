"Чтобы гости видели, что здесь живут интеллигентные, вежливые, заботящиеся о своем городе люди"

Почетный гражданин Петрозаводска Аврам Склярский прокомментировал инициативу председателя Петросовета Геннадия Боднарчука о придании городу официального статуса столицы Карелии.

- Сегодня экономические условия все-таки другие, ситуация понемногу выправляется. В республике новый руководитель, новый состав парламента: люди более молодые, хорошо понимающие и проблемы, и перспективы Петрозаводска, умеющие смотреть в будущее. Безусловно, у нас в Карелии множество красивых мест: и Ладожские шхеры, и Кижи, и заповедники… О них нужно рассказывать туристам, но, повторюсь, первое, что увидит человек, когда приедет к нам – это Петрозаводск. Хотелось бы, чтобы гости, гуляя по нашему городу, видели, что здесь живут интеллигентные, вежливые, заботящиеся о своем городе люди, что власти хотят сделать Петрозаводск красивым, уютным, сказал Склярский.

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