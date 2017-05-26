09:28, 26 Мая 2017
Дачный дом сгорел в Приладожье
По теме
Загрузка...
В Лахденпохском районе ночью произошел пожар в дачном доме, сообщает ГУМСЧС по Карелии.
Сегодня около 02.00 в посёлке Пелтола Лахденпохского района произошел пожар в дачном доме. В результате строение значительно повреждено огнём.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей поселка Куркиёки и Лахденпохьи.
На пожаре никто не пострадал.
По теме
Выбор читателей
22.05.2017, 16:36
19.05.2017, 19:40
24.05.2017, 11:48
19.05.2017, 13:02
22.05.2017, 06:40
Аналитика
25.05.2017 13:10
Обществоведение
Завершился конкурс профессионального мастерства "Дока-2017"
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
18.05.2017 10:15
Чтиво
Сегодня 09:28
Без политики
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
25.05.2017 15:12
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
В театрах (1)
В кинотеатрах (7)
детям
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии