Дачный дом сгорел в Приладожье

В Лахденпохском районе ночью произошел пожар в дачном доме, сообщает ГУМСЧС по Карелии.

Сегодня около 02.00 в посёлке Пелтола Лахденпохского района произошел пожар в дачном доме. В результате строение значительно повреждено огнём.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей поселка Куркиёки и Лахденпохьи.

На пожаре никто не пострадал.