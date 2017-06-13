Дай пять! Скидка за ипотеку!

Как не дать себе замерзнуть? Принять участие в "горячей" акции от компании "КСМ".

Традиционно лето – жаркая пора... Однако в этом году период каникул и отпусков встретил жителей Карелии довольно прохладно. Как не дать себе замерзнуть? Принять участие в "горячей" акции от компании "КСМ"! Наше выгодное предложение способно подогреть интерес даже самого хладнокровного клиента!

Встретить это лето компания "КСМ" решила новой акцией – "Дай пять!". Это предложение непременно заинтересует тех, кто подумывает о покупке собственной квартиры в ипотеку. До 30 июня при оформлении ипотечного кредита в любом банке компания "КСМ" предоставит скидку на квартиру в одной из новостроек в размере 5%: ЖК "Гармония", ЖК "Уютный", жилой дом по улице Островского или жилой дом по улице Суворова. Это действительно выгодно!

А чтобы развеять ваши последние сомнения, приглашаем вас записаться на индивидуальный показ, чтобы лично оценить разнообразие объектов, удобство планировок и качество нашего жилья!

Успейте забрать свою скидку до конца июня!

Узнать подробности акции можно в отделе продаж компании "КСМ" по телефону 76-20-10 или в офисе, расположенном по адресу: Петрозаводск, проспект Первомайский, 9. Посмотреть планировки и цены на квартиры, а также ознакомиться с проектными декларациями можно на сайте kcm-kvartira.ru.

Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

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