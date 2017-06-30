Новости. Общество
20:20, 30 Июня 2017
фото: фото: news.rambler.ru

Дана Борисова поделилась с поклонниками грустной новостью

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Опасения Даны были не напрасными.

Дану Борисову лишили родительских прав, пишет news.rambler.

Сейчас Дана Борисова борется с наркозависимостью в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправил ее близкий друг Андрей Малахов. Периодически она выходит на связь с поклонниками. Все это время ее дочь Полина находилась вместе с отцом Максимом Аксеновым. Дана очень боялась, что из-за своего состояния она может лишиться родительских прав.

Опасения Даны были не напрасными. Вчера она сообщила поклонникам, что теперь сможет видеться с дочерью только в определенные часы.

"В данную минуту, когда пишу эти строки испытывать грусть, печаль и некоторую отрешенность, потому что только что разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца. Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и своё и Полинки. По крайне мере я делаю для этого все, что в моих силах! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю, что сейчас со мной было бы", - поделилась Дана.

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