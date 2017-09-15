Данные о финансировании кампании Ильюковой не предвещали того, что она хочет сняться с выборов

Избирательный фонд кандидата на должность главы Карелии Ольги Ильюковой, снявшейся с выборов, к концу августа был вдвое больше, чем бюджеты Евгения Ульянова и Евгения Беседного вместе взятые.

Регистрация Ольги Ильюковой, кандидата от "Патриотов России", как известно, была аннулирована ЦИК по ее собственному желанию. Между тем данные о финансировании кампании Ильюковой вообще не предвещали того, что она собирается выбыть из губернаторской гонки.

Судите сами: по состоянию на 25 августа Ольга Ильюкова аккумулировала на своем избирательном счете 2 млн 14 тысяч 500 рублей, из которых успела потратить порядка 1,5 млн рублей.

31 августа в ЦИК Карелии поступает заявление Ильюковой о том, что она снимает свою кандидатуру с выборов. И это при том что после 25 августа ее избирательный фонд увеличился до 8 млн 514 тысяч 500 рублей, из которых она израсходовала 7 млн 751 тысячу 500 рублей. А ведь это в два раза больше, чем бюджеты Евгения Ульянова и Евгения Беседного вместе взятые!

К слову, Ольга Ильюкова – единственная из всех восьми кандидатов, на избирательный счет которой поступили весомые пожертвования от граждан. Кто именно выступил в роли благодетелей, мы не знаем. Известно лишь, что их было трое, и они перечислили в общей сложности ни много ни мало 5 млн 800 тысяч рублей.

Кроме того, кандидата от "Патриотов России" поддержали сразу несколько форелеводческих предприятий, а также леспромхоз и охотничье хозяйство.

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