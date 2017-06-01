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16:22, 01 Июня 2017
фото: rk.karelia.ru

Давление на прессу? Главного редактора "Республики" уволили после требования военкома Карелии

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Коллектив редакции "Информационное агентство "Республика Карелия" вступился за главного редактора Георгия Чентемирова, уволенного по требованию военного комиссара, и написал обращение Артуру Парфенчикову.

Об этом сообщается на сайте "Юридической помощи по защите прав журналистов и блогеров".

Трудовые отношения с Чентемировым были прекращены 31 мая.

Как следует из сообщения, на сайте информационного агентства "Республика Карелия" вышла новость под заголовком "Карельский военком подделал военный билет за взятку". Этот заголовок являлся некорректным и искажающим информацию, в связи с чем материал был удален с сайта. Редакция принесла свои извинения перед военным комиссаром Республики Карелия Андреем Артемьевым и опубликовала опровержение.

"Мы признаем ошибку, мы от нее не отказываемся, мы готовы к дисциплинарным взысканиям в рамках закона. Тем не менее, военный комиссар Артемьев потребовал увольнения сотрудника, совершившего ошибку", - отмечается в сообщении редакции.

Однако генеральный директор АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия" Людмила Стряпчиева вызвала главного редактора Чентемирова и поставила его перед выбором: либо увольняется он сам, либо написавший новость журналист.

Защищая своего работника, главный редактор сайта это сделал.

Имеется аудиозапись разговора между Стряпчиевой Л.И. и Чентемировым Г.Р., подтверждающая данный факт.

"Мы считаем данный факт беспрецедентным примером административного давления на прессу. Считаем недопустимой ситуацию, когда под давлением третьих лиц увольняется редактор единственного в республике государственного сайта. При этом о ситуации не были уведомлены ни глава Республики Карелия, ни администрация главы, которая выступает учредителем АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия". Мы считаем, что мы обязаны ввести вас в курс дела. Мы считаем, что главный редактор Чентемиров профессионально исполняет свои обязанности. Что касается конкретного случая — то в момент написания новости он проводил интервью с и.о. министра экономического развития Евгением Жирнелем и отсутствовал в редакции, поэтому не мог вычитать и исправить некорректный заголовок", - заявляют авторы обращения, сотрудники редакции.

Также отмечается, что редакция находится практически в бесправном положении: вопросы увольнений, сокращений, текущая работа не обсуждается с редакторами, они фактически отстранены от принятия решений.

"Уважаемый Артур Олегович! Уважаемая Татьяна Павловна (Игнатьева)! Уважаемый Владимир Константинович (Любарский)! Мы просим защитить право журналистов исполнять свои обязанности и быть наказанными за ошибки в работе соразмерно причиненному ущербу, в рамках законодательства, а не по прихоти третьих лиц, поддержанных гендиректором. В противном случае Чентемиров Г.Р. намерен подать на работодателя в суд", - пишут журналисты.

P.S. По всей видимости, речь идет об искажении интернет-изданием информации, опубликованной на сайте карельского управления Следственного комитета 21 марта 2017 года. Тогда ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Карелии, который якобы за взятку приобрел военный билет у начальника отдела районного военкомата. Преступление было совершено в 2015 году.

Получив взятку в размере 80 тысяч рублей, начальник отдела, по мнению следователей, оформил и выдал молодому человеку подложный военный билет, благодаря чему тот был освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас ВС РФ.

В отношении самого представителя военкомата также было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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YellowSubmarine
2017-06-01 16:43:19
Если действительно "...редакция находится практически в бесправном положении: вопросы увольнений, сокращений, текущая работа не обсуждается с редакторами, они фактически отстранены от принятия решений", то ничего страшного в том, что уволился главный редактор лично я не вижу.
Бородатый
2017-06-01 16:43:12
Ну и правильно. Вам, журналистам, слово делом отзывается. Вам нравится, когда в результате журналистских расследований фигуранты идут под суд. Нравится. Чего ж вы тут возбудились-то что той же мерой было отмерено клеветнику из вашей клики?
Гость
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