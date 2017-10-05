"Деды" из Карелии вошли в "сказочный" список России

Благодаря этому Карелию будут лучше знать в стране и за ее пределами.

Карельские бренды зимний фестиваль "Олонецкие игры Дедов Морозов", "Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко" и "Карельское поместье Деда Халла", включены в реестр Федерального проекта "Сказочная Россия". Участие в проекте будет способствовать продвижению карельских туристских брендов, раскрытию потенциала и повышению их узнаваемости как на территории России, так и за ее пределами.

Федеральный проект "Сказочная Россия", реализуемый по инициативе Федерального агентства по туризму, стартовал в 2012 году. Он нацелен на объединение в единый список всех сказочных персонажей страны с последующей разработкой туристских маршрутов и программ, в первую очередь детских и семейных. Благодаря проекту в сфере сказочного туризма появляются новые события, основанные на историческом наследии страны – сказках, былинах и легендах.