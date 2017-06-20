Оценку действиям подростков на Ладоге должны дать правоохранительные органы

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков считает, что необходимо дать оценку действия подростков, попавших в ЧП на Ладоге с точки зрения правонарушений с их стороны.

"Озера у нас непростые – Ладога, Сямозеро – вода в них пресная, холодная, держит плохо, волна тяжелая и короткая. Ходить без спасательного жилета – подвергать себя неоправданному риску. Как мы видим, проблема возникает даже тогда, когда опрокидывание плавательного средства происходит в близости от берега. Не надо самонадеянно рассчитывать на свои силы", - сказал Парфенчиков.

"Ребята, которые спаслись, – они доплыли. Это чудо. Тем не менее, будет проведена оценка их действий с точки зрения правонарушений, которые повлекли известные последствия. Надеемся, что последствия будут минимальны. Но я читаю, что следственные органы должны дать оценку этой легкомысленности – спаслись хозяин лодки и тот, который управлял лодкой в момент крушения", - добавил он.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.