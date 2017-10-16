Декольте 155-килограммовой модели шокировало Сеть

Знаменитая рlus-size модель продолжает удивлять свои подписчиков откровенными фотографиями.

Американка Тесс Холлидей, которая в свои 32 года весит больше 150 килограммов, и не устает доказывать миру, что счастлива в своем теле, пишет uznayvse.

На ее Instagram подписаны 1,5 миллиона человек, она замужем, воспитывает двух сыновей. Тесс работает моделью, и регулярно делится с пользователями снимками в коротких юбках и одном нижнем белье. На этот раз несравненная Тесс опубликовала фото в поддержку обладательниц большого бюста, "подвластного законам гравитации", которые стесняются своей груди. "Я все еще охр**ительна, и вы тоже", — написала Тесс в комментарии к фото.

На снимке модель фотографирует свое отражение, одетая в черное платье с большим вырезом, демонстрирующее достоинства Тесс.

"Ты клевая, Тесс, я тебя обожаю!", "Никогда не комплексовала из-за отвисшей груди, мне и моему парню все нравится", "У меня такая же грудь… Надо просто полюбить себя", "Хаха, у меня то же самое!", "Мне нужно было услышать это, спасибо, Тесс", — пишут в комментариях пользователи.

Несмотря на обилие критики и наличие "хейтеров", многие считают Тесс Холидей положительным персонажем, который не побоялся предстать перед миром в естественном виде и объяснить людям, как важно быть собой и любить свое тело.

Тем не менее, сейчас Тесс занимается в тренажерном зале.

Недавно она выложила серию видео о своих тренировках.