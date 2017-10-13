Дело "черного копателя" прекратили в Карелии после раскаяния

Суд в Олонце прекратил уголовное дело отношении местного жителя, который занимался самодеятельным поиском и выкапыванием оружия времен Великой Отечественной войны.

Как установлено, подсудимый обнаружил и незаконно хранил винтовку, основные части винтовок М-27, самозарядной винтовки Токарева, более ста патронов различных видов, а также самодельную механическую смесь порохов.

"Уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием. При вынесении решения суд учел тяжесть инкриминируемых деяний, совершение преступлений впервые, активное способствование лица их расследованию", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

О фактах обнаружение огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны и боеприпасов к нему надлежит информировать органы полиции. Изъятие указанных предметов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению, добровольной сдачей не признается.