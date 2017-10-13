Дело Дмитриева связано с инициативой местных чиновников, считает Улицкая

Уголовное дело в отношении главы отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева может быть связано с инициативой местных чиновников, которых он раздражал в последние годы, считает писатель Людмила Улицкая.

Такое мнение в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила писательница Людмила Улицкая.

"Сегодня, я думаю, что, отбросив все наши домыслы и все наши соображения, можно сказать, что это инициатива каких-то средних начальников, я думаю, он их сильно раздражал. Он человек не вполне стандартного поведения. Если другой человек, который включен в бюрократическую систему, умеет разговаривать ласково с начальством, то этот челок в ярости может сказать пару ласковых слов, абсолютно заслуженно, надо сказать. Я думаю, что здесь есть конфликт его с местным начальством", — отметила она.

Вместе с тем писательница подчеркнула, что "до последних лет" местная администрация "очень хорошо относилась" к Дмитриеву, "помогала" ему в работе, однако почему эти отношения испортились, неизвестно.

"Видимо почему-то каким-то образом они стали беспокоится, что слишком большой вес придается этим событиям", - предположила Улицкая.

Писательница напомнила, что Дмитриев в течение последних двух десятилетий "непрерывно, очень интенсивно, очень профессионально" занимался работой по установлению имен и мест захоронений жертв Большого террора.

При этом она подчеркнула, что ситуация вокруг его уголовного преследования невыносима на фоне появления в России памятников жертвам массовых репрессий.

"Как же можно одной рукой ставить памятники и говорить о том, что да, репрессии были, жертвы этих репрессий сегодня даже не сосчитаны. И одновременно с этим человек, который десятки тысяч фамилий установил, издал книжку, список жертв репрессий только в Карелии, он два с лишним десятилетия копает, и копает, и копает, он открыл расстрельные рвы, открыл потрясающие вещи, совершенно душераздирающие, и этот человек, который жизнь свою посвятил именно этому благородному делу, он оказывается за решеткой в эти дни, это просто невыносимо", — сказала Л.Улицкая.

Она назвала главу карельского "Мемориала" человеком необычайной скромности, который не заботился ни о своем имидже, ни о своем имени, ни о деньгах. Коллеги Дмитриева считают его одним из самых значительных экспертов и специалистов в деле поиска останков жертв репрессий и увековечивания их памяти, заключила писательница.

Известного общественника и историка начали судить в Петрозаводске 1 июня. Уголовное дело вызвало общественный резонанс. Дмитриев является составителем книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 1990-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.