Дело "Петропита": доказательства невиновности – в обвинительном заключении

Уголовное дело "Петропита", которое рассматривается сейчас в Петрозаводском городском суде, в своем роде уникально: доказательства невиновности подсудимых находятся уже в самом обвинительном заключении.

Напомним, что подсудимых экс-директора "Петропита" Ольгу Залецкую (сейчас – депутата ЗС РК), директора Олонецкого молочного комбината Анастасию Кравчук и экс-директора торгового дома "Ленторг" Александру Корнилову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад они купили здание муниципального предприятия по заниженной цене, для чего заранее организовали фиктивную аренду объекта.

Ключевым моментом этого уголовного дела является ФИКТИВНЫЙ договор аренды. В обвинительном заключении так и написано: "При этом вышеуказанный договор аренды являлся притворным и фактически был заключен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для умышленного занижения стоимости указанного имущества..." Причем, для того, чтобы не быть голословным, следователь упоминает и якобы доказательство этой фиктивности – "протокол осмотра местности, иного помещения" проведенного 25 апреля 2014 (!) года. Иными словам, в 2014 году один из сотрудников Следственного управления СК РФ по РК, без понятых и без посещения самого здания, определил, что в 2011-2012 годах оно не использовалось. Ну просто чудеса ясновидения.

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