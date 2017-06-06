Дело Щебаковой вернули в Суоярвский суд Карелии

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Верховный суд Карелии снял с рассмотрения апелляционные жалобы пострадавших об ужесточении приговора фельдшеру Ирине Щербаковой, которую суд признал виновной в трагедии на Cямозере.

Напомним, в апреле Суоярвский районный суд признал виновной в трагедии на Сямозере фельдшера Ирину Щербакову и приговорил её к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой отбывания наказания.

Родители с этим не согласились и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии с требованием ужесточить приговор осужденной.

Как выяснилось сегодня в суде, потерпевшие не смогли подготовить дополнения к апелляционным жалобам, так как не получили копию приговора. Они направили в суд письменные ходатайства о возвращении дела в суд первой инстанции.

В итоге судебная коллеги по уголовным делам удовлетворила ходатайства, сняла с апелляционного рассмотрения уголовное дело Щербаковой и направила его в Суоярвский районный суд.

Щербакова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

По версии следствия, звонок в Суоярвскую ЦРБ поступил 18 июня 2016 года от одного из детей, оказавшихся в воде после опрокидывания плавательных средств. Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на него надлежащим образом и не передала информацию службам спасения. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

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