Дело возбудили на жительницу Карелии за придуманную историю

Жительница Карелии пыталась ввести в заблуждение полицию и страховую компанию.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в полицию Кеми обратилась 28-летняя уроженка района, ныне проживающая в Петрозаводске. Она сообщила о том, что стала жертвой ограбления. Якобы на улице к ней обратился неизвестный мужчина, который попросил для звонка мобильный телефон и скрылся.

Заявительница подробно описала грабителя, указав его приметы и даже запах. Затем она долгое время не могла предоставить документы на похищенное имущество. В конце концов, она потеряла интерес к этому происшествию и уехала в Петрозаводск.

"Оперативники выяснили, что женщина полностью выдумала криминальную историю. В свое время при оформлении страховки на транспорт она оформила дополнительно страховку на случай хищения имущества. Для того, чтобы получить выплаты, она выдумала факт наступления страхового случая и обратилась в полицию с заявлением о хищении мобильного телефона", - рассказали в МВД.

Примечательно, что по словам подозреваемой, сомнительную идею ей подал случайно встретившийся таксист, которому жительница республики пожаловалась на безденежье.

В настоящее время горожанка является фигуранткой уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".