Деми Мур из-за стресса потеряла передние зубы

Американская актриса Деми Мур рассказала на шоу Джимми Фэллона, как лишилась двух передних зубов.

По словам Деми Мур, она бы предпочла потерять красоту улыбки при каких-нибудь крутых обстоятельствах – вроде скейтбординга или любого другого экстремального спорта – однако всё дело было в болезни сердца, к которой, в свою очередь, привел стресс.

Стресс, как сказала Деми Мур, одна из самых тяжелых и мучительных причин, которые влияют на здоровье американцев. Джимми Фэллон показал фотографию, на которой актриса обворожительно улыбается, будто бы забыв о том, что у нее на месте левого переднего зуба зияет дырка.

В интервью на телешоу Джимми Фэллона актриса рассказала, что больше всего то, что с ней произошло, понравилось ее дочерям – ирония в том, что недостаток сделал Деми Мур более уязвимой и похожей на простую земную женщину.

Разумеется, на шоу Деми Мур пришла уже после визита к стоматологу, который вернул ее улыбку на место, имплантировав новые зубные протезы, пишет uznayvse.ru и напоминает, что Деми Мур 54 года, она мать трех дочерей, рожденных в первом браке с Брюсом Уиллисом – Румер, Талулы и Скаут.