Деми Мур из-за стресса потеряла передние зубы
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Американская актриса Деми Мур рассказала на шоу Джимми Фэллона, как лишилась двух передних зубов.
По словам Деми Мур, она бы предпочла потерять красоту улыбки при каких-нибудь крутых обстоятельствах – вроде скейтбординга или любого другого экстремального спорта – однако всё дело было в болезни сердца, к которой, в свою очередь, привел стресс.
Стресс, как сказала Деми Мур, одна из самых тяжелых и мучительных причин, которые влияют на здоровье американцев. Джимми Фэллон показал фотографию, на которой актриса обворожительно улыбается, будто бы забыв о том, что у нее на месте левого переднего зуба зияет дырка.
В интервью на телешоу Джимми Фэллона актриса рассказала, что больше всего то, что с ней произошло, понравилось ее дочерям – ирония в том, что недостаток сделал Деми Мур более уязвимой и похожей на простую земную женщину.
Разумеется, на шоу Деми Мур пришла уже после визита к стоматологу, который вернул ее улыбку на место, имплантировав новые зубные протезы, пишет uznayvse.ru и напоминает, что Деми Мур 54 года, она мать трех дочерей, рожденных в первом браке с Брюсом Уиллисом – Румер, Талулы и Скаут.
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