Новости. Общество
19:11, 14 Июня 2017
фото: lady.mail.ru

Деми Мур из-за стресса потеряла передние зубы

По теме

Психологи выяснили, как одиночество влияет на человека
14.06.17 19:40
Деми Мур из-за стресса потеряла передние зубы
14.06.17 19:11
В Финляндии возросла угроза теракта, заявляет местная полиция
14.06.17 18:40
Все новости
Загрузка...

Американская актриса Деми Мур рассказала на шоу Джимми Фэллона, как лишилась двух передних зубов.

По словам Деми Мур, она бы предпочла потерять красоту улыбки при каких-нибудь крутых обстоятельствах – вроде скейтбординга или любого другого экстремального спорта – однако всё дело было в болезни сердца, к которой, в свою очередь, привел стресс.

Стресс, как сказала Деми Мур, одна из самых тяжелых и мучительных причин, которые влияют на здоровье американцев. Джимми Фэллон показал фотографию, на которой актриса обворожительно улыбается, будто бы забыв о том, что у нее на месте левого переднего зуба зияет дырка.

В интервью на телешоу Джимми Фэллона актриса рассказала, что больше всего то, что с ней произошло, понравилось ее дочерям – ирония в том, что недостаток сделал Деми Мур более уязвимой и похожей на простую земную женщину.

Разумеется, на шоу Деми Мур пришла уже после визита к стоматологу, который вернул ее улыбку на место, имплантировав новые зубные протезы, пишет uznayvse.ru и напоминает, что Деми Мур 54 года, она мать трех дочерей, рожденных в первом браке с Брюсом Уиллисом – Румер, Талулы и Скаут.

По теме

Психологи выяснили, как одиночество влияет на человека
14.06.17 19:40
Деми Мур из-за стресса потеряла передние зубы
14.06.17 19:11
В Финляндии возросла угроза теракта, заявляет местная полиция
14.06.17 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  30
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:47
Частная жизнь
"Я шумиху не люблю" 7
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
Сегодня 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Принцесса без горошины
детям
Концерты завтра (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (9)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Чужой: Завет
Нелюбовь
Время псов
Черная бабочка
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»