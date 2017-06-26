День города вместе с Баренц Групп

В День города 24 июня на набережной города возле Ротонды состоялся конкурс на лучшее приготовление блюда из форели, которую Баренц Групп закупил заранее для участников конкурса.

В битве принимали участие ресторан "Фрегат", клуб "Соло", "Лотос Гурман", "Сигма" и кафе "Бабмбук". Все повара приготовили чудесные блюда, и желающих попробовать было немало.