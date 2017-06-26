День города вместе с Баренц Групп
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В День города 24 июня на набережной города возле Ротонды состоялся конкурс на лучшее приготовление блюда из форели, которую Баренц Групп закупил заранее для участников конкурса.
В битве принимали участие ресторан "Фрегат", клуб "Соло", "Лотос Гурман", "Сигма" и кафе "Бабмбук". Все повара приготовили чудесные блюда, и желающих попробовать было немало.
Также рядом с состязаниями Антон Калинин готовил уху из лососевых для всех, кто проходил мимо. Попробовать Карельское угощение собралось около 400 человек Баренц Групп в VK Без угощения никто не остался.
Праздник прошел удивительно вкусно и завершился награждением победителей Баренц Групп в instagram! Мы поздравляем всех участников и очень гордимся тем, что в Петрозаводске работают такие мастера, более подробный фотоотчет на сайте Баренц Групп www.barenz.group.
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