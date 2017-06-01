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14:43, 01 Июня 2017

День открытых дверей 4 июня на Древлянке-8

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Восемь абсолютно новых планировок! Квартиры от 1 500 000 рублей.

Новые дома, новые планировки, новые цены!

Приглашаем всех на День открытых дверей в "Чистый город". Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и ознакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках на квартиры. 

Смотреть новые планировки в Доме №14 (3 и 4 подъезд)

Ждем вас 4 июня с 14 до 17 часов.

Предварительная запись по телефону: (8142) 67-20-99.

А также 4 июня на территории спорткомплекса "Древлянка-8" пройдет Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON". Мастер-классы, веселые игры и конкурсы, подарки и отличное настроение ждут вас на этом семейном празднике! Приходите. Вход свободный. 

Подробнее neo-city.ru.

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По теме

Где всей семьей весело и активно провести эти выходные? 
01.06.17 16:22
День открытых дверей 4 июня на Древлянке-8
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