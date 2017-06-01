День открытых дверей 4 июня на Древлянке-8
По теме
Восемь абсолютно новых планировок! Квартиры от 1 500 000 рублей.
Новые дома, новые планировки, новые цены!
Приглашаем всех на День открытых дверей в "Чистый город". Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и ознакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках на квартиры.
Смотреть новые планировки в Доме №14 (3 и 4 подъезд)
Ждем вас 4 июня с 14 до 17 часов.
Предварительная запись по телефону: (8142) 67-20-99.
А также 4 июня на территории спорткомплекса "Древлянка-8" пройдет Фестиваль Здорового Образа Жизни "ЗОЖный райON". Мастер-классы, веселые игры и конкурсы, подарки и отличное настроение ждут вас на этом семейном празднике! Приходите. Вход свободный.
Подробнее neo-city.ru.
На правах рекламы
Комментарии