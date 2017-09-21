День открытых дверей от Баренц Групп

Строительная компания Баренц Групп приглашает всех желающих на День открытых дверей!

30 сентября с 11:00 до 15:00 мы ждем Вас в ЖК "Свиристель" на Кукковке, рядом с новым гипермаркетом"Лента".

В программе:

- экскурсии по новостройкам Баренц Групп

- консультации специалистов компании

- анимационная программа для Ваших детей

- вкусные угощения и отличное настроение

Удобные программы приобретения квартир:

- ипотечные каникулы

- подача заявки на ипотеку у специалистов

- первый взнос - 0 рублей и много другое!

Ждем Вас 30 сентября, в субботу, с 11.00 до 15.00 в ЖК "Свиристель" по адресу: ул.Генерала Судакова, д.11.

Запись по телефону 331-331, на сайте Barenz . group или в соцсетях Баренц Групп в VK и Баренц Групп в instagram.

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