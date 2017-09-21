15:22, 21 Сентября 2017
День открытых дверей от Баренц Групп
По теме
Загрузка...
Строительная компания Баренц Групп приглашает всех желающих на День открытых дверей!
30 сентября с 11:00 до 15:00 мы ждем Вас в ЖК "Свиристель" на Кукковке, рядом с новым гипермаркетом"Лента".
В программе:
- экскурсии по новостройкам Баренц Групп
- консультации специалистов компании
- анимационная программа для Ваших детей
- вкусные угощения и отличное настроение
Удобные программы приобретения квартир:
- ипотечные каникулы
- подача заявки на ипотеку у специалистов
- первый взнос - 0 рублей и много другое!
Ждем Вас 30 сентября, в субботу, с 11.00 до 15.00 в ЖК "Свиристель" по адресу: ул.Генерала Судакова, д.11.
Запись по телефону 331-331, на сайте Barenz.group или в соцсетях Баренц Групп в VK и Баренц Групп в instagram.
На правах рекламы
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
15.09.2017, 14:30
15.09.2017, 12:35
18.09.2017, 13:15
Аналитика
Сегодня 13:52
Обществоведение
Ученики общеобразовательной школы №27 Петрозаводска в рамках экологического фестиваля #ВместеЯрче высадили несколько десятков елей на территории Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1".
18.09.2017 13:15
15.09.2017 14:30
15.09.2017 12:35
13.09.2017 09:21
Чтиво
Сегодня 14:02
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
13.09.2017 11:50
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (5)
Комментарии