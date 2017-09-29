"Чистый город" приглашает 30 сентября сажать деревья на Древлянке-8

"Чистый город" и администрация Петрозаводска приглашают всех желающих 30 сентября в 12:00 принять участие в посадке деревьев в парке "Семейная аллея".

Продолжаем нашу добрую традицию.

Инвентарь, музыка и хорошее настроение гарантированы!

Для тех, кто планирует купить квартиру, 30 сентября также пройдет День открытых дверей. Будет возможность лично оценить преимущества микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках!

Виртуальный тур по реальным квартирам!

В этот раз "Читсый город" действительно удивит вас, предложив прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство!



Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете "пожить" в квартире, которую еще не купили и которая еще даже не построена.



Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.



Это будет увлекательная прогулка!

Всех желающих ждут 30 сентября с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефону: 67-20-99

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