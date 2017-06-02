11:10, 02 Июня 2017
Юных художников наградили в "Баренц Групп"
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День защиты детей строительная компания "Баренц Групп" отмечала по-особенному.
В этот день состоялось награждение юных художников за участие и победы в конкурсе "Пернатые друзья", который проводился с начала мая в группе "Баренц Групп" в VK. Все конкурсанты были приглашены на награждение к офису "Баренц групп" на прсопект К.Маркса, 1а, где каждый участник был поощрен приятным сюрпризом от "Баренц Групп".
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