Юных художников наградили в "Баренц Групп"

День защиты детей строительная компания "Баренц Групп" отмечала по-особенному.

В этот день состоялось награждение юных художников за участие и победы в конкурсе "Пернатые друзья", который проводился с начала мая в группе "Баренц Групп" в VK. Все конкурсанты были приглашены на награждение к офису "Баренц групп" на прсопект К.Маркса, 1а, где каждый участник был поощрен приятным сюрпризом от "Баренц Групп".

На правах рекламы