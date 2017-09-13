Денег в бюджете Карелии не хватит для повышения зарплат в образовании по указам президента

Предусмотренных в бюджете Карелии средств на повышение заработной платы работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования не хватит для выполнения взятых обязательств.

Об этом сообщила первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева на заседании профильного парламентского комитета.

По ее словам, в бюджете на 2017 год и последующий период 2018-2019 годов предусмотрена сумма в размере 135 млн рублей на повышение зарплат работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. Эти обязательства власти Карелии взяли на себя согласно указам президента РФ, принятым в 2012 году.

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