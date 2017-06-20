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08:20, 20 Июня 2017

Денежные доходы жителей Карелии в среднем сократились на 5,6%

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В республике денежные доходы в среднем составили 24,5 тысячи рублей, сообщает Карелиястат.

В апреле денежные доходы в среднем на душу населения составили 24514,5 рублей и по сравнению с апрелем 2016 года уменьшились на 5,6%, потребительские расходы составили 19101 рубль, увеличившись на 2,8%.

В то же время величина прожиточного минимума за 1 квартал составила 12296 рублей на человека в месяц.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-20 09:26:33
Да уж ...и тут все падает.С такой властью скоро в лес уйдем, там хоть ягоды и грибы ))
Гость
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