Денежные доходы жителей Карелии в среднем сократились на 5,6%

В республике денежные доходы в среднем составили 24,5 тысячи рублей, сообщает Карелиястат.

В апреле денежные доходы в среднем на душу населения составили 24514,5 рублей и по сравнению с апрелем 2016 года уменьшились на 5,6%, потребительские расходы составили 19101 рубль, увеличившись на 2,8%.

В то же время величина прожиточного минимума за 1 квартал составила 12296 рублей на человека в месяц.