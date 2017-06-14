08:56, 14 Июня 2017
Деньги на 100-летие Карелии предлагают перенаправить с "социалки" на бизнес
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Средства федеральной программы подготовки к 100-летию Карелии следует перераспределить на бизнес-проекты с целью будущего развития экономики республики.
Об этом заявил вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии Александр Сафронов на встрече представителей Союза и Торгово-промышленной палаты РК с премьер-министром республики Александром Чепиком, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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