16:32, 22 Июня 2017
Деньги на продолжение "Простоквашино" выделят по указанию Медведева
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Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Министерству культуры РФ согласовать создание новых серий мультипликационного сериала "Трое из Простоквашино".
"Минкультуры России согласовать совершение сделки-договора заказа на создание мультипликационного фильма (сериала) под рабочим названием "Простоквашино" общей стоимостью 300 млн рублей, заключаемого между… "Союзмультфильмом" и акционерным обществом "Данон Россия", — говорится в распоряжении, подписанном Медведевым.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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