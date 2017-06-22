Деньги на продолжение "Простоквашино" выделят по указанию Медведева

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Министерству культуры РФ согласовать создание новых серий мультипликационного сериала "Трое из Простоквашино".

"Минкультуры России согласовать совершение сделки-договора заказа на создание мультипликационного фильма (сериала) под рабочим названием "Простоквашино" общей стоимостью 300 млн рублей, заключаемого между… "Союзмультфильмом" и акционерным обществом "Данон Россия", — говорится в распоряжении, подписанном Медведевым.

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