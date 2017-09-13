15:59, 13 Сентября 2017
Деньги, сэкономленные на оптимизации образования в Карелии, не всегда доходят до педагогов
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Власти Карелии в 2018 году планирует наказывать муниципальные образования республики, которые не хотят направлять на повышение зарплаты педагогов деньги, сэкономленные на оптимизации.
Об этом сообщила первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева.
По ее словам, муниципальные органы власти должны все средства, высвободившиеся в результате сокращения учреждений и работников образования, направлять на повышение зарплаты оставшихся сотрудников. Но муниципалитеты нередко нарушают это требование.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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