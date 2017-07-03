Денис Майданов и "Песняры" выступят на юбилее одного из предприятий Карелии

В этом году исполняется 35-летие АО "Карельский окатыш". В связи с этим в Костомукше с 10 по 15 июля пройдут праздничные мероприятия.

Программа праздничных мероприятий опубликована на официальном сайте города. В нее включены спортивные и развлекательные мероприятия, в том числе – концерты известных исполнителей.

Так, в пятницу, 14 июля, перед костомукшанами выступят Денис Майданов, ВИА "Песняры" и ди-джей Рига.