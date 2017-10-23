13:10, 23 Октября 2017
Депрессия мешает работникам в Карелии быть эффективными
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Служба исследований HeadHunter провела опрос сотрудников компаний, включая респондентов в республике Карелия, и выяснила почему российские работники не успевают справляться с запланированными делами.
Эксперты HeadHunter провели опрос российских офисных сотрудников и выяснили, что большая загруженность и депрессия, сопровождающиеся подавленным настроением и хронической усталостью, мешают работникам успешно справляться со своими обязанностями.
Представители каких профессий не успевают уложиться в рабочий день, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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