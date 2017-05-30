Депутат Госдумы предложил отпускать интимные товары по рецепту

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") собрался заручиться поддержкой Минздрава, чтобы приравнять интимные товары к лекарственным, добиться их лицензирования и продавать только по назначению врача.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Прошу вас рассмотреть возможность категорию интимных товаров включить в категории лекарственных средств, лекарственных препаратов и медицинских изделий", - говорится в обращении Милонова к главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Соответственно, отмечает депутат, контроль за распространением интимных товаров будет производиться в соответствии с действующим регулированием в сфере оборота лекарственных средств и медицинских изделий.

"При этом распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача", - говорится в документе.

По мнению Милонова, появление "нездорового интереса к сексу" и провоцирование, по сути, сексуальных отклонений обусловлены, в том числе, "внешними причинами": продажей порнографической продукции, открытием специализированных магазинов "товаров для взрослых".

Депутат просит министра обозначить свою позицию относительно необходимости "ввести ограничения на федеральном уровне в части распространения интимных товаров и запретить деятельность магазинов, осуществляющих продажу товаров "для взрослых".

"Необходимо отметить, что не рассматривается запрет в полном объеме на продажу указанных товаров, а предлагается предусмотреть случаи, при которых их использование необходимо по медицинским показаниям для коррекции сексуальных отклонений в поведении", - уточняет Милонов.