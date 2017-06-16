Депутат Госдумы проверит строительство перинатального центра в Петрозаводске

В рамках рабочего визита в карельскую столицу депутат Госдумы Дмитрий Морозов посетит учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

17 июня в Петрозаводске с рабочим визитом побывает депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Дмитрий Морозов.

Предполагается, что Морозов посетит строящийся перинатальный центр, чтобы проверить, как идут работы, а также Детской республиканскую больницу и городскую детскую больницу, где состоится встреча с коллективами.