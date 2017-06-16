08:20, 16 Июня 2017
Депутат Госдумы проверит строительство перинатального центра в Петрозаводске
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В рамках рабочего визита в карельскую столицу депутат Госдумы Дмитрий Морозов посетит учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
17 июня в Петрозаводске с рабочим визитом побывает депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Дмитрий Морозов.
Предполагается, что Морозов посетит строящийся перинатальный центр, чтобы проверить, как идут работы, а также Детской республиканскую больницу и городскую детскую больницу, где состоится встреча с коллективами.
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