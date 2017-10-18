Депутат из Карелии предложил разрешить населению самостоятельно рубить елки под Новый год

Гражданам России предлагают разрешить самостоятельно вырубать елки и другие хвойные деревья для празднования Нового года.

Как сообщает RT, соответствующие поправки в Лесной кодекс разработал зампред комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Карелии Алексей Орлов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".