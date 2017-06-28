Новости. Общество
17:40, 28 Июня 2017

Депутат из Ленобласти предложил наказывать за измены женам

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Мужьям, уличенным в измене супругам, в скором времени будет грозить домашний арест.

На днях комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект закона против мата в российских семьях. Законопроект причисляет мат дома к мелкому хулиганству и ужесточает за него штрафы.

В ответ на предложение Государственной думы штрафовать за мат в семье депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров инициировал дополнительную меру воспитания российских граждан, сообщает 47news.ru.

Он объяснил, что нижняя палата парламента ударила по самому святому, что есть у нашего народа - свободе выражения.

- Без мата будет парализовано производство, работа министерства внутренних дел, всей промышленности. Как депутат регионального масштаба я решил пойти дальше - инициировать запрет мужьям изменять своим женам, - сообщил он.

По словам Петрова, в ближайшее время он будет работать над инструментом сбора доказательной базы. Пока он не решил, необходимо ли использовать сведения от супруги или при применении наказания можно обойтись без нее. Но уже сейчас ясно, что система суда должна быть упрощенной, соответствующие дела должен рассматривать только мировой суд. Единственной мерой наказания должен стать домашний арест.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кальтер
2017-06-28 18:40:15
А от измены жён? Или все против мужчин?
Беня
2017-06-28 19:12:22
Кальтер, все...
Да, а против денег только никто :)
Гость
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