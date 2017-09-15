Депутат объяснил, как бесплатные земельные участки лесничим помогут сохранить лес в Карелии

Депутат Заксобрания Тимур Зорняков, один из авторов законопроекта о бесплатном выделении земельных участков работникам лесничеств Карелии, мотивировал это необходимостью усилить борьбу с незаконными рубками леса.

По словам Зорнякова, карельские лесничества сталкиваются с нехваткой кадров, что мешает эффективной борьбе с незаконными рубками леса.

"Эта поправка позволит поднять престиж профессии и остановить вал незаконных рубок", - сказал депутат.

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