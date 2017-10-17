Депутат от КПРФ Богданова отстаивает электрификацию деревни в Питкярантском районе

В день Единого приема 14 октября депутат Законодательного собрания Карелии Татьяна Богданова (фракция КПРФ) принимала избирателей.

Как рассказали в пресс-службе парламента, в частности, благодаря содействию депутата удалось помочь жителям деревни Кителя Питкярантского района. На приеме они рассказали, что в результате неправомерных действий неустановленных лиц деревня была обесточена. Сейчас в Кителя строится более 10 жилых домов. Отсутствие электроснабжения не позволяет ввести их в эксплуатацию.

"После долгих переговоров с привлечением Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии были достигнуты договоренности с "Карелэнерго" о включении проекта по энергоснабжению деревни в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2022 годы по Карелии. Планируется, что проект будет реализован в 2018-2019 годы. Решение данного вопроса буду держать на контроле", - сказала Татьяна Богданова.