Депутат от КПРФ Валерий Шоттуев рассказал, что сейчас происходит в совхозе "Пряжинское"

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Валерий Шоттуев вместе с руководителями республиканского Минсельхоза принял участие в разрешении ситуации в ООО "Пряжинское".

В минувший вторник 3 октября депутат ЗС Карелии от коммунистической партии Валерий Шоттуев побывал в ООО "Пряжинское", где состоялось подписание договора о передаче поголовья крупного рогатого скота (более 500 голов) и ряда других активов в Государственное сельхозпредприятие "Ильинское" Олонецкого района.

По словам Шоттуева, это позволит, во-первых, сохранить поголовье, привести скот в здоровое состояние, а главное – люди, желающие работать, будут получать стабильную зарплату, снимется социальное напряжение, сложившееся в хозяйстве, опытные кадры будут возвращаться.

Валерий Шоттуев не только побывал в совхозе "Пряжинское" и побеседовал с животноводами, но, как и другие неравнодушные люди, внес личный вклад в приобретение кормов для умирающих животных.

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди назвали голодомором.