Депутат парламента Карелии сообщил, что в республике живут всего 450 тыс. человек

Предложивший разрешить россиянам самим рубить елки на Новый год депутат Алексей Орлов сказал, что в Карелии живут 450 тыс. человек, хотя на самом деле численность равна 627 тыс.

"У нас в республике проживает около 450 тыс. человек, а в прошлом году и в позапрошлом было заключено договоров купли-продажи на восемь тысяч елей. Получается, остальные вырубаются нелегально. Люди обращаются (за разрешением на вырубку) в лесничества, а им отказывают в связи с положениями закона. Действующий закон и толкает людей на преступление", — пояснил депутат от ЛДПР Алексей Орлов, слова которого приводит RT.

По данным статистики, численность населения Карелии на 1 января 2017 года составила 627 тыс. человек.

В 2000 году в республике насчитывалось 735 тыс. человек, в 2005 году - 703 тыс. человек, в 2010 году - 643 тыс. человек, в 2016 году - 629 тыс. человек.

Власти республики прогнозируют сокращение численности населения Карелии до 620 тыс. человек к 2020 году.