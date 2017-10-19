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Новости. Общество
09:33, 19 Октября 2017

Депутат парламента Карелии сообщил, что в республике живут всего 450 тыс. человек

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Предложивший разрешить россиянам самим рубить елки на Новый год депутат Алексей Орлов сказал, что в Карелии живут 450 тыс. человек, хотя на самом деле численность равна 627 тыс.

"У нас в республике проживает около 450 тыс. человек, а в прошлом году и в позапрошлом было заключено договоров купли-продажи на восемь тысяч елей. Получается, остальные вырубаются нелегально. Люди обращаются (за разрешением на вырубку) в лесничества, а им отказывают в связи с положениями закона. Действующий закон и толкает людей на преступление", — пояснил депутат от ЛДПР Алексей Орлов, слова которого приводит RT.

По данным статистики, численность населения Карелии на 1 января 2017 года составила 627 тыс. человек.

В 2000 году в республике насчитывалось 735 тыс. человек, в 2005 году - 703 тыс. человек, в 2010 году - 643 тыс. человек, в 2016 году - 629 тыс. человек. 

Власти республики прогнозируют сокращение численности населения Карелии до 620 тыс. человек к 2020 году.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Хаос
2017-10-19 10:25:39
Кто же таких "горлопанов" пускает в депутаты, учитывая его инициативу и сказанные слова про численность населения я прихожу к выводу, что там все такие "бестолочи".
gaudealis
2017-10-19 10:13:05
Живут у нас в Карелии и того меньше... Тысяч 20 от силы.
Остальные - существуют (еле-еле выживают).
Саныч
2017-10-19 09:52:01
За подобную ахинею распускать это учреждение. Толку как от селедки на молоке.
однозначно
2017-10-19 09:48:12
У депутатишки в голове полная каша. А может и опилки еловые
xxxxxxx
2017-10-19 10:03:37
однозначно, ...так там все такие..деревянные...лесной край ,однако .
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