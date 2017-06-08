Депутат призвал не сваливать на губернатора задержку строительства Гоголевского моста

Строители Гоголевского моста в Петрозаводске готовы работать в ночное время, но не могут этого сделать из-за того, что соседние жилые дома до сих пор полностью не расселены.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщил депутат парламента Карелии от КПРФ Валерий Шоттуев.

"Уже полгода прошло (с начала строительства - прим. ред.) Я бы хотел, чтобы все министры, которых это касается, озадачились этим вопросом и не сваливали потом все на губернатора", - сказал Шоттуев.

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