Депутат рассказал, как удалось быстро выселить жильцов домов у Гоголевского моста

Ускорить процесс расселения домов, мешавших реконструкции Гоголевского моста в Петрозаводске, удалось благодаря поквартирному обходу и личным встречам с жильцами, которые провели чиновники и депутаты.

Об этом на заседании парламента рассказал депутат от КПРФ Валерий Шоттуев.

За участие в этом процессе он поблагодарил руководителя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгения Пыленка, назвав его "классным специалистом".

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