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Новости. Общество
13:21, 09 Октября 2017

Депутат возглавил МУП "Петропит" и займется управлением здания "Карелия-Маркет"

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МУП "Петропит", до недавнего времени связанный со скандальным уголовным делом о мошенничестве, возглавил депутат горсовета Петрозаводска Дмитрий Романов.

До начала своей карьеры в Петрозаводском городском совете Романов получил известность как общественный контроллер. Стоит напомнить, за недавним ремонтом магистралей карельской столицы в рамках программы "100 дорог" следили общественники, одним из которых и был Романов.

В конце сентября текущего года мэр Петрозаводска Ирина Мирошник назначила депутата Петросовета Дмитрия Романова руководителем муниципального предприятия "Петропит". В ближайшее время организация должна поменять свое название. Также, как заявила глава карельской столицы, нынешний "Петропит" займется управлением здания "Карелия-Маркет".

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Хаос
2017-10-09 14:33:28
Председателя Петросовета ПЕРЕИЗБРАТЬ, его людей выгнать !!!!!!!
User
2017-10-09 14:15:00
Стоит напомнить, за недавним ремонтом магистралей карельской столицы в рамках программы "100 дорог", за которым следили общественники, одним из которых и был Романов, последовало весеннее таяние этих самых "магистралей" вместе со снегом. Однако, хорошее начало у депутата.

Так же стоит напомнить, что здание "Карелия-маркет" детям отдать обещали. У депутатов память короткая?
mentor
2017-10-09 14:10:41
Как? Опять Романов?
кир
2017-10-09 14:46:55
mentor, у нас много Романовых. Один другого стоит. :)
sherhan2
2017-10-09 14:09:14
И что? Депутат-руководитель предприятия будет работать на благо города?И даже не будет лоббировать интересы своего бизнеса? Совсем из ума выжили...
Попов
2017-10-09 13:52:23
Является ли правомерным совмещение депутатом Р. однофамилец? деятельности с должностью руководителя Петропита?
Хаос
2017-10-09 13:50:21
Контролер, смешно, это герой мультфильма "Маугли" - "а мы уйдем на север", вернее их теперь в городе много, и все они директора предприятий. По поводу контроля за дорогами, где они, может быть их по этому и нет, что опять договорились. Про "отжим" "Карелия-Маркет" нет смысла писать, этот герой был там главный в комиссии, ради себя старался. По поводу севера, у них есть вожак, который контролирует и главу, это же "банда", куда смотрят люди в погонах, когда члены банды уедут на север ёлки валить.
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