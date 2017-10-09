Депутат возглавил МУП "Петропит" и займется управлением здания "Карелия-Маркет"

МУП "Петропит", до недавнего времени связанный со скандальным уголовным делом о мошенничестве, возглавил депутат горсовета Петрозаводска Дмитрий Романов.

До начала своей карьеры в Петрозаводском городском совете Романов получил известность как общественный контроллер. Стоит напомнить, за недавним ремонтом магистралей карельской столицы в рамках программы "100 дорог" следили общественники, одним из которых и был Романов.

В конце сентября текущего года мэр Петрозаводска Ирина Мирошник назначила депутата Петросовета Дмитрия Романова руководителем муниципального предприятия "Петропит". В ближайшее время организация должна поменять свое название. Также, как заявила глава карельской столицы, нынешний "Петропит" займется управлением здания "Карелия-Маркет".

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