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10:10, 25 Мая 2017

Депутата из Карелии наградили грамотой Госдумы

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Депутата Законодательного собрания Карелии наградили грамотой Госдумы.

Об этом сказал спикер парламента республики Элиссан Шанадлович.

мы знаем Тимура Анатольевича не только как человека с активной жизненной позиции, но и как боевого офицера, который имеет государственные награды и отмечен нашей родиной, увлеченного спортсмена, порядочного ответственного человека. В двойне приятно поздравить его от нас с его маленьким юбилеем", - сказал Шанадлович.

Тимур Зорняков родился 21 мая 1972 года на Украине в семье потомственного военного. В раннем детстве переехал в Карелию, где в пограничных войсках проходил службу отец.

В 1989 году окончил 37 школу Петрозаводска, поступил на факультет физического воспитания КГПИ. В 1993 году поступил на Высшие курсы Федеральной службы контрразведки (Нижний Новгород). В 1994 году пришел на службу в Управление ФСК по Республике Карелия.

В апреле 1995 года был командирован в Чеченскую Республику, где в течение полугода принимал участие в мероприятиях по защите конституционного строя России. Продолжил службу в Карелии. В 1996 году был переведен в подразделение специального назначения, где прошел путь до командира группы. Принимал участие во второй чеченской кампании.

Награжден Орденом Мужества, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За отвагу", медалью "За участие в контртеррористической операции", медалью Суворова, ведомственными наградами.

В октябре 2011 г. окончил службу. Подполковник запаса. Женат, воспитывает сына.

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