Новости. Общество
15:52, 22 Июня 2017

Депутата Лиминчука наградили благодарностью

По теме

Отставка Телицына "совпала" с резким спадом в сельском хозяйстве Карелии
22.06.17 15:58
Провайдеры начали блокировать российский домен Google
22.06.17 15:32
Мирошник поблагодарила депутатов Петросовета за работу
22.06.17 15:22
Все новости
Загрузка...

Депутат Законодательного собрания республики, директор Корпорации развития Карелии Леонид Лиминчук награжден благодарностью председателя Совета Федерации.

Как рассказали в пресс-службе парламента, он отмечен наградой "за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Карелия и активную общественную деятельность".

Торжественное вручение благодарности состоялось на заседании Законодательного Собрания Карелии в четверг.

Напомним, Леонид Лиминчук избран депутатом Законодательного Собрания республики 18 сентября 2016 года. Является председателем Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике. Возглавляет АО "Корпорация развития Карелии".

По теме

Отставка Телицына "совпала" с резким спадом в сельском хозяйстве Карелии
22.06.17 15:58
Провайдеры начали блокировать российский домен Google
22.06.17 15:32
Мирошник поблагодарила депутатов Петросовета за работу
22.06.17 15:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-22 15:56:37
Когда и успел то" вложится " ...в республике ?))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 5
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 4
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 1
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 17
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (11)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»