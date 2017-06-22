Депутата Лиминчука наградили благодарностью

Депутат Законодательного собрания республики, директор Корпорации развития Карелии Леонид Лиминчук награжден благодарностью председателя Совета Федерации.

Как рассказали в пресс-службе парламента, он отмечен наградой "за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Карелия и активную общественную деятельность".

Торжественное вручение благодарности состоялось на заседании Законодательного Собрания Карелии в четверг.

Напомним, Леонид Лиминчук избран депутатом Законодательного Собрания республики 18 сентября 2016 года. Является председателем Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике. Возглавляет АО "Корпорация развития Карелии".